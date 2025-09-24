تلاش پلیس راهور برای امنیت دانشآموزان
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، پلیس بوشهر طرح ویژه ترافیکی را اجرا کرده و نیروهای پلیس صبحها هنگام بازگشایی مدارس و همچنین خروج دانشآموزان از مدرسه، آنها را همراهی میکنند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رئیس اداره عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر گفت: همزمان با بازگشایی مدارس تقویت تابلوها، علائم ترافیکی و خطکشیها، هرس درختان و درختچهها و حضور همکاران انتظامی جلوی مدرسههایی که در خیابانهای اصلی هستند، در دستور کار قرار گرفته است.
سرهنگ کاظم پناه افزود: براساس طرح ویژه ترافیکی که از قبل پیشبینی شده بود، همکاران انتظامی و پلیس راهور طبق شرح وظایفشان از ساعت شروع مدارس در معابر شهری حضور دارند.
وی اضافه کرد: این مدیریت و کنترل از سوی همکاران انتظامی و پلیس راهور در ساعتهای پایانی مدارس هم در معابر روستایی و مدارسی که در معابر اصلی قرار دارند، برقرار است.
رئیس اداره عملیات پلیس راهور استان بوشهر گفت: مسیرها و معابری که منتهی به مدارس هستند، توسط همکاران ما به صورت گشتهای سواری خودرویی از همان ساعات اولیه صبح تحت کنترل و نظارت قرار دارد.
سرهنگ پناه در ادامه یادآور شد: همه این کارها برای کمک به افزایش ایمنی در محدوده و مسیرهای رسیدن به مدارس است تا دانشآموزان در سلامت کامل بوده و خانوادهها خیالشان راحت باشد.