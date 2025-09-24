تلاش پلیس راهور برای امنیت دانش‌آموزان

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، پلیس بوشهر طرح ویژه ترافیکی را اجرا کرده و نیرو‌های پلیس صبح‌ها هنگام بازگشایی مدارس و همچنین خروج دانش‌آموزان از مدرسه، آنها را همراهی می‌کنند.