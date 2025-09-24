پخش زنده
امروز: -
محمدعلی پردل نماینده هی بال کشورمان با کسب جایگاه ۱۲ به کار خود در مسابقات لیگ حرفهای هیبال سوپر تور چین به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی پردل، نماینده هیبال کشورمان در رقابتهای لیگ حرفهای هیبال سوپر تور چین موفق شد از میان بیش از ۸۰۰ ورزشکار شرکتکننده، راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شود و در جمع ۳۲ بازیکن برتر این رقابتها قرار گیرد.
پردل در نخستین گام از مرحله یکشانزدهم، حریف قدرتمند خود از مغولستان را با نتیجه قاطع ۱۳ بر ۳ شکست داد و به مرحله یکهشتم راه یافت. با این حال، در ادامه مقابل «ژانگ کونپنگ» از چین با نتیجه ۱۳ بر ۴ مغلوب شد و به جدول شانس مجدد رفت.
نماینده کشورمان در جدول شانس مجدد ابتدا با پیروزی ۱۳ بر ۶ برابر «ریچارد هالیدی» از آفریقای جنوبی بار دیگر شایستگیهای خود را به نمایش گذاشت، اما در گام پایانی در یک دیدار نزدیک و حساس، مقابل «لو چن چیه» با حساب ۱۵ بر ۱۲ شکست خورد و از صعود به جمع ۸ بازیکن پایانی بازماند.