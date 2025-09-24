پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان، از آغاز عملیات ساخت بزرگترین ایستگاه اندازهگیری گاز کشور در مجتمع پتروشیمی مکران چابهار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سیدمحمود هاشمی، گفت: این ایستگاه با ظرفیت کمنظیر یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب بر ساعت، به دست نیروهای متخصص شرکت گاز استان طراحی شده و در حال اجراست.
وی با بیان اینکه این ایستگاه پس از بهرهبرداری قادر به تأمین گاز مورد نیاز ۱۸ واحد پتروشیمی و یک نیروگاه بزرگ برق خواهد بود، افزود: ظرفیت آن معادل تأمین همزمان گاز ۴۵ شهر متوسط کشور است.
مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: اجرای این طرح با استفاده از توان داخلی و تخصص مهندسان ایرانی در حال پیشرفت است و تکمیل آن زمینه توسعه تولید محصولات پتروشیمی و زیرساختهای حیاتی انرژی در جنوب شرق کشور را فراهم میکند و نقش مهمی در تحقق اهداف صنعتی و اقتصادی منطقه خواهد داشت.