اسناندار کرمانشاه گفت: احداث کارخانه قند سوم استان کرمانشاه میتواند کشاورزی استان را رونق دهد و هزاران شغل پایدار ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،استاندار کرمانشاه عنوان کرد: استان کرمانشاه با جهش بیسابقه تولید چغندر قند طی دهه اخیر، با کمبود ظرفیت دو کارخانه قند فعلی در خرید محصول تولیدی مواجه شده اما اکنون در آستانه ساخت کارخانه قند سوم قرار دارد؛ طرحی که به گفته استاندار کرمانشاه، میتواند کشاورزی استان را رونق دهد و هزاران شغل پایدار ایجاد کند. منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه امروز در راستای طرح چهارشنبههای اقتصادی در نشست پیگیری احداث کارخانه قند سوم استان اظهار کرد: رشد چشمگیر سطح زیرکشت چغندر قند و ظرفیت بالای تولید، ایجاد صنایع تبدیلی جدید را به یک نیاز جدی برای استان تبدیل کرده است. وی افزود: سطح زیرکشت چغندر قند در استان که در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ حدود ۱۱.۵ هزار هکتار بود، امروز به بیش از ۲۲ هزار هکتار رسیده و تولید این محصول هم ۲.۵ برابر شده است. هماکنون رتبه سطح کشت و تولید استان در کشور سوم است. وی خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تن چغندر قند در استان تولید می شود و در صورت فراهم بودن شرایط، ظرفیت رسیدن به تولید دو میلیون تن نیز وجود دارد. مدیر ارشد استان ادامه داد: این میزان تولید از ظرفیت اسمی کارخانههای موجود فراتر است و لازم است برای جذب و فرآوری این محصول، به احداث کارخانه جدید قند در استان اقدام شود. استاندار کرمانشاه با اشاره به حضور سرمایهگذاران علاقهمند در این حوزه خاطرنشان کرد: سرمایهگذارانی پای کار آمدهاند که بدون اتکا به تسهیلات بانکی و صرفاً با سرمایه شخصی حاضر به اجرای این طرح هستند. دکتر حبیبی گفت: ضروری است دستگاههای مرتبط با بررسی کارشناسی، راهنماییهای لازم را به آنان ارائه دهند تا مکانیابی طرح با رعایت ملاحظات آب، انرژی و مسائل زیستمحیطی انجام گیرد. دکتر حبیبی تأکید کرد: سرمایهگذار این پروژه اهلیت لازم را دارد، اما باید با همراهی مدیران دستگاههای ذیربط و مشاوران متخصص توجیه فنی و اقتصادی کامل صورت گیرد تا طرح با کمترین مشکل در آینده اجرا شود و در صورت عدم امکان اجرای پروژه در نقطه مدنظر، باید جایگزین مناسبی معرفی شود. وی از حمایت کامل استانداری از سرمایهگذاران در این بخش خبر داد و گفت: احداث کارخانه قند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، موجبات رونق کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم میآورد و به همین دلیل از اولویتهای توسعهای استان محسوب میشود. در این نشست نیازهای احداث این کارخانه بررسی و پیشنهادات اجرای این طرح پیگیری شد.