به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی آزاد امید از روز جمعه ۴ مهرماه تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در کمپ تیم‌های ملی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ـ خانه کشتی شهید صدرزاده برگزار می‌شود.

۱۲ کشتی گیر مازندرانی به این اردو دعوت شدند که باید در کنار دیگر کشتی گیران، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده کنند.

اسامی نفرات دعوت شده که می‌باید از ساعت ۱۵ روز جمعه ۴ مهرماه خود را به محل برگزاری اردو معرفی کنند، به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی‌زاده و علی یحیی‌پور (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: رضا مومنی و اهورا خاطری (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: یاسین رضایی و آرمین حبیب‌زاده (مازندران)، سام ارشد (تهران)

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی، عباس ابراهیم‌زاده و ابراهیم الهی (مازندران)، علی خرم‌دل (تهران)،

۷۴ کیلوگرم: محمدرضا شاکری (لرستان)، علی کرم‌پور (تهران)

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی (تهران)، ابوالفضل حسینی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)، ابوالفضل شمسی‌پور (تهران)

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی (کردستان)، بهنام سرابی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو (تهران)، مهدی فیروزمندی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی (مازندران)، ابوالفضل محمدنژاد (تهران)، امیرحسین نقدعلیپور (تهران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی، اباذر اسلامی، مهدی یگانه‌جعفری، جلال لطیفی

ماساژور: سجاد امیری

مربی بدنسازی: دکتر آقاعلی قاسم‌نیان

آنالیزور: سعید ابراهیمی

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی

سرپرست: محمدجواد یزدانی‌نیا

رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان روز‌های ۲ تا ۵ آبان ماه در شهر نویساد صربستان برگزار می‌شود.