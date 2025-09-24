سرلشکر موسوی در پیامی ضمن تبریک روز سرباز گفت: خدمت مقدس سربازی به عنوان زینت کشور و امت اسلامی، همواره تبلور مشارکت جوانان در ایجاد امنیت پایدار و دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام سرلشکر موسوی بدین شرح است:

با سلام و احترام به محضر حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم فرمانده کل قوا، و درود به روح مطهر امام خمینی (ره) و ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس، جبهه مقاومت، امنیت و شهدای جنگ تحمیلی.

هفته دفاع مقدس یادآور ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی دلاورمردان ایران اسلامی است. این ایام را به همه رزمندگان و همرزمان عزیزم، به ویژه سربازان سلحشور و غیرتمند که با حضور مؤثر و تاریخ‌ساز خود در حماسه دفاع مقدس و جنگ دوازده‌روزه تحمیلی، روح ایثار و شهادت را در میدان سربازی آرمان‌های انقلاب اسلامی احیا نمودند، تبریک عرض می‌کنم.

خدمت مقدس سربازی به عنوان زینت کشور و امت اسلامی، همواره تبلور مشارکت جوانان در ایجاد امنیت پایدار و دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است. سربازان سرافراز و با بصیرت، همراه رزمندگان نیروهای مسلح و بسیج مردمی، با ایثار جان و تقدیم شهدا و جانبازان والامقام، امنیت و آرامش را برای ملت مقاوم و نیکوکار به ارمغان آوردند.

در شرایط فعلی که استکبار جهانی و مزدوران منطقه‌ای آنان آرزوی تضعیف نظام مقدس اسلامی و اقتدار دفاعی کشور را دارند، حضور جوانمردانه و غیرتمندانه شما سربازان دلاور و شجاع ایران اسلامی موجب ارتقای قدرت دفاعی، امنیتی و انتظامی و افزایش قدرت بازدارندگی گردیده است و تاکنون دشمنان ایران عزیز را از کرده خود پشیمان نموده است.

این جانب با افتخار بر خود لازم می‌دانم پنجمین روز هفته دفاع مقدس که به نام روز سرباز نامگذاری شده است را به تمامی شما فرزندان عزیزم و خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان گرانقدر تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیقات روزافزون شما را از خداوند سبحان مسألت می‌نمایم. امیدوارم شما سربازان غیور کشور و سایر جوانان برومند در این سرزمین مقدس، با تلاش و کوشش خود و ارتقاء توانمندی در آمادگی و دفاع همه‌جانبه از کشور، همچون گذشته موفق باشید و با تبعیت از ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و فرمانده معظم کل قوا، دشمنان ایران و انقلاب اسلامی را مایوس نمایید.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی