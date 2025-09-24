به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، واحد آموزش مجازی مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌بیت (س) همزمان با ترم پاییز از خواهران و برادران علاقه‌مند در گروه‌های سنی مختلف ۶ سال به بالا از سراسر کشور ، در رشته‌های حفظ قرآن و حدیث، مداحی و قرائت قرآن، تربیت مربی و معارف قرآن و اهل بیت (ع)، ثبت نام می‌کند.

دوره‌های آموزش مجازی مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت (س) در رشته‌های حفظ قرآن و حدیث، مداحی و قرائت قرآن، تربیت مربی و معارف قرآن و اهل بیت (ع) به صورت برخط (آنلاین)، غیر برخط (ویدیویی)، تلفنی و مطالعاتی برگزار می‌شود.

ثبت‌نام دوره‌های مجازی این مرکز از ۲۹ شهریور آغاز شد و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد. علاقه مندان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی https://quran.qhkarimeh.ir/lessons/grade در دوره‌های مجازی مرکز قران و حدیث ثبت‌نام کنند.

کارشناسان مرکز در واحد مجازی بخش برادران با شناسه @haramquran۱۱۰ و در واحد مجازی خواهران نیز با شناسه @haramquran آماده پاسخگویی به پرسش‌های علاقه‌مندان برای شرکت در دوره‌ها هستند.