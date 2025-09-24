پخش زنده
سند جامع همکاریهای تجاری و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان نقشه راه مناسبات سه سال آتی در پایان نخستین جلسه کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد در مسکو به امضاء رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو این سند روز چهارشنبه دوم مهرماه به امضای سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و «آندری اسلپنف» وزیر توسعه تجارت اتحادیه اوراسیا رسید.
وزیر صمت در نشست خبری مشترک با وزیر توسعه تجارت اتحادیه اوراسیا درباره جزئیات این نقشه راه به خبرنگاران گفت: در مذاکرات امروز، چارچوب کلی همکاریهای آتی تجاری و اقتصادی ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب این نقشه راه تنظیم شد.
سیدمحمد اتابک افزود: امروز در نخستین جلسه کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، هم مسائل مرتبط با روند همکاریهای گذشته و هم چشمانداز مناسبات آینده بررسی شد و کمیتههای ۱۶ گانه زیرمجموعه، گزارش خود را ارائه کردند.
وی درباره نقشه راه همکاریهای ایران و اتحادیه اوراسیا در سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ میلادی گفت: در این سند، شرایطی را برای انجام هر چه بهتر موافقتنامه تجارت آزاد و توسعه همکاریهای تجاری بین طرفین در بر میگیرد.
وزیر صمت گفت: پیشبینی میشود که با امضای این سند و همچنین دیگر موافقتنامهها از جمله در حوزه تجارت حلال، همکاریهای طرفین در سطوح زیربنایی، لجستیکی، حمل ونقل جادهای، دریایی، گمرکی و تجارت دیجیتالی ارتقا یابد.
«آندری اسلپنف» وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز در این کنفرانس خبری با اشاره به اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان این اتحادیه و جمهوری اسلامی ایران از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ گفت: از آن زمان تاکنون، حجم مبادلات تجاری میان طرفین افزایش خوبی به میزان حدود ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و امیدوار هستیم که تا پایان سال جاری نیز حجم این مبادلات همچنان روند صعودی را داشته باشد.