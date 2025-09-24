به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ احمد کرمی‌اسد با اشاره به اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی پایان هفته، افزود: تردد موتورسیکلت در محور‌های کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران–سمنان–مشهد و برعکس از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه تا ساعت ۷ صبح شنبه ممنوع است.

وی ادامه داد: در محور کرج–چالوس، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است همچنین در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، محدودیت یکطرفه مقطعی در صورت افزایش ترافیک اعمال می‌شود.

سرهنگ کرمی اسد درباره محدودیت‌های قطعی روز جمعه ۴ مهر، اظهار کرد: از ساعت ۹ محدودیت تردد در آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس، از ساعت ۱۰ ممنوعیت تردد از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس، از ساعت ۱۲ مسیر مرزن‌آباد به تهران یکطرفه خواهد شد همچنین از ساعت ۲۴ طرح پایان یافته و مسیر دوباره دوطرفه می‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد در صورت کم‌حجم بودن ترافیک، پایان طرح زودتر اجرا می‌شود و ساکنان محلی می‌توانند از جاده قدیم تا پل زنگوله تردد کنند.

محدودیت‌های تردد در محور هراز

وی درباره محدودیت‌های تردد در محور هراز، گفت: تردد همه تریلر‌ها از این محور در بازه زمانی اعلامشده، ممنوع است و کامیون‌ها و کامیونت‌ها به جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ در روز‌های چهارشنبه تا جمعه مجاز به تردد نیستند همچنین محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان در صورت افزایش ترافیک اعمال خواهد شد.

سرهنگ کرمی اسد افزود: در محور قشم، روز جمعه ۴ مهر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ مسیر از نقطه پل حاجی‌آباد به سمت خروجی قشم یکطرفه خواهد بود و در محور قدیم رشت–قزوین نیز تردد انواع تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه ممنوع است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به اطلاعیه‌های رسمی پلیس، برنامه‌ریزی سفر‌های خود را انجام دهند و توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند