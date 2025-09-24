پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: هماکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر در سراسر کشور عضو این صندوق هستند که از این تعداد، یک هزار و ۴۵ نفر در استان زنجان عضویت دارند. در طرح بهبودبخشی، افراد غیرمرتبط با حوزه هنر که فعالیتی نداشتند، از فهرست اعضا حذف شدند.
وی افزود: حدود ۴۵۰ نفر در استان از بیمه تأمین اجتماعی صندوق بهرهمند هستند و نزدیک به ۵۷۵ نفر نیز تحت پوشش بیمههای درمانی قرار دارند که پیشبینی میشود این تعداد به بیش از ۶۰۰ نفر برسد.
برای سال ۱۴۰۴ برنامههای جامعی در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، مستمری و تکریم هنرمندان طراحی شده است که شامل سفرهای استانی و تجمیع فعالیتهای حمایتی در سطح کشور است.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر اعلام کرد: حمایتهای صندوق و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان زنجان امسال حدود ۱۴ میلیارد تومان است که ۸.۵ میلیارد تومان آن به بیمهها اختصاص دارد. صندوق برای هر بیمهشده تأمین اجتماعی، ماهانه حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تومان پرداخت میکند.
همچنین ۲۵ نفر مستمریبگیر و یک نفر با درجه یک هنری در استان وجود دارد. تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر توسعه خدمات و افزایش رضایت جامعه هنری است که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان در حال پیگیری است.