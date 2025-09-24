ضرورت همراهی بانکها برای توسعه اقتصادی استان
استاندار ایلام با اشاره به ضرورت همراهی بانک ها برای توسعه اقتصادی استان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی کمک کار تولیدکنندگان باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست کارگروه اشتغال استان اظهار داشت: ساماندهی امور و رفع مشکلات مردم وظیفه اصلی دستگاههای اجرایی و بانکی است و همه مدیران باید با فعالان اقتصادی همراهی کامل داشته باشند.
وی از مدیران خواست جذب و تخصیص بهینه اعتبارات را در اولویت قرار دهند و اثرگذاری آن را در ایجاد اشتغال بهطور مستمر پایش کنند.
«علی رشیدی» سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام نیز بیان کرد: در بحث تسهیلات تبصره ۱۸ تاکنون ۳۲ درصد از تسهیلات تخصیص یافته به استان جذب شده است.
همچنین اعلام شد نرخ بیکاری در استان ایلام بیش از ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.