به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست کارگروه اشتغال استان اظهار داشت: ساماندهی امور و رفع مشکلات مردم وظیفه اصلی دستگاه‌های اجرایی و بانکی است و همه مدیران باید با فعالان اقتصادی همراهی کامل داشته باشند.

وی از مدیران خواست جذب و تخصیص بهینه اعتبارات را در اولویت قرار دهند و اثرگذاری آن را در ایجاد اشتغال به‌طور مستمر پایش کنند.

«علی رشیدی» سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام نیز بیان کرد: در بحث تسهیلات تبصره ۱۸ تاکنون ۳۲ درصد از تسهیلات تخصیص یافته به استان جذب شده است.

همچنین اعلام شد نرخ بیکاری در استان ایلام بیش از ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.