پخش زنده
امروز: -
کتاب «وقتی تلاویو در آتش میسوخت» شامل اشعاری با موضوع دفاع مقدس دوازده روزه در حوزه هنری رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رضا بیات گردآورنده این اثر گفت: همزمان با روزهای جنگ ایران و اسرائیل، گروههای مختلفی خوش درخشیدند که یکی از طیفهای فعال در شاخۀ جهاد تبیین، شاعران بودند ما نیز تصمیم گرفتیم شعر شاعران را در یک مجموعه گردآوری کنیم.
وی گفت: همراه شعرهایی که شاعران سرودند چند ترانه تولید شد که به لطف موسیقی و صدای خواننده بیشتر شنیده شد، ولی حجم آثار تولیدی شاعران بسیار فراتر از این چند ترانه بود.
وی افزود: بسیاری از شاعران به رباعی روی آوردند؛ از آن جهت که به کار فضای مجازی میآید و مردم پست کوتاه را راحتتر و بیشتر از پست بلند میخوانند.
آقای بیات افزود: آنچه که در این کتاب جمع شده، 150 رباعی از سرودههای فراوان شاعران غیرتمند و جهادگر است.
وی گفت: این رباعیها را موضوعبندی کردم. واضح است که یک رباعی ممکن است به چند موضوع اشاره داشته باشد. موضوعات هر رباعی را در صفحۀ مربوط به آن شعر، ذکر کردم.
گردآورنده این اثر گفت: اصلیترین موضوع هر شعر، ملاک اصلی دستهبندی و ترتیب مجموعه بود. کتاب حاضر، پنج فصل اصلی دارد. زیرمجموعههای هر فصل را میتوانید در صفحۀ عنوان فصول ببینید و از آن دقیقتر و کاملتر در سربرگها جستجو کنید. سعی کردهام سربرگها را کاملاً کاربردی سامان بدهم.
وی افزود: بنده این جهاد شاعرانه را به شکل کتاب درآوردم تا یک پیروزی بزرگ و تاریخی، در تاریخ نشر نیز ثبت شود.
پیش از این کتاب الکترونیکی «۱۲ روز دفاع مقدس» از طرف مرکز ملی پاسخ به سوالات دینی منتشر شده است.