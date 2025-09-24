کشف و ضبط ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در گچساران
مدیر دفتر لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از کشف و ضبط ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از محلههای حاشیهای گچساران خبر داد.
مدیر دفتر لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: تعداد کشف و ضبط ماینرهای غیر مجاز در نیمه نخست سالجاری نسبت به مدت زمان مشابه پارسال حدود ۶ برابر افزایش داشته است.
تابش مقدم ادامه داد: این تعداد دستگاه استخراج رمز ارز در ۲۶ مرکز کشف شده است.
وی با بیان اینکه این تعداد ماینر در هر ساعت معادل مصرف برق هرار و ۲۵۰ خانوار (منطقه معتدل سردسیر) در زمان اوج بار برق مصرف میکنند، گفت: سرمایه گذاری مورد نیاز جهت تولید برق این تعداد ماینر بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است که این خود گویای میزان خسارت به شبکه برق و اموال عموی است.
مدیر دفتر لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این تعداد ماینر ماهانه حدود ۱۶۰ تن دی اکسید کربن وارد جو کرده و به محیط زیست آسیب میرسانند.
تابش مقدم با بیان اینکه از ابتدای طرح جمع آوری انشعابات و مصارف غیر مجاز، هزار و ۱۰۴ دستگاه ماینر غیر مجاز در کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است یادآوری کرد: این ماینرها معادل برق مصرفی بیش از ۲۳ هزار خانوار در ماه مصرف میکنند.