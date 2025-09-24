مدیر دفتر لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از کشف و ضبط ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از محله‌های حاشیه‌ای گچساران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، محمدرضا تابش مقدم گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف و ضبط شده است.

مدیر دفتر لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: تعداد کشف و ضبط ماینر‌های غیر مجاز در نیمه نخست سال‌جاری نسبت به مدت زمان مشابه پارسال حدود ۶ برابر افزایش داشته است.

تابش مقدم ادامه داد: این تعداد دستگاه استخراج رمز ارز در ۲۶ مرکز کشف شده است.

وی با بیان اینکه این تعداد ماینر در هر ساعت معادل مصرف برق هرار و ۲۵۰ خانوار (منطقه معتدل سردسیر) در زمان اوج بار برق مصرف می‌کنند، گفت: سرمایه گذاری مورد نیاز جهت تولید برق این تعداد ماینر بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است که این خود گویای میزان خسارت به شبکه برق و اموال عموی است.

مدیر دفتر لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این تعداد ماینر ماهانه حدود ۱۶۰ تن دی اکسید کربن وارد جو کرده و به محیط زیست آسیب می‌رسانند.