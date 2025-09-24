پخش زنده
۶ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گفت: در جدیدترین بهروزرسانی اطلاعات پژوهشگران سراسر جهان در قالب گزارش مشترک دانشگاه استنفورد و انتشارات الزویر، نام ۶ هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در میان فهرست سالانه دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۵ به چشم میخورد.
پژمان تقی پور افزود: در این فهرست که در ۲۰ حوزه علمی و ۱۷۴ زیرشاخه تا پایان سال ۲۰۲۴ صورت پذیرفته است، فرید جمالی شینی، علی کفاشان و آزاده حقیقت زاده از واحد اهواز، رامین یوسفی از واحد مسجد سلیمان، احسان اله عصاره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و سید محسن پیغمبرزاده از واحد ماهشهر، ۶ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان قرار دارند.
وی همچنین انتشار گزارش ۲۰۲۵ بر اساس استنادات دریافتشده در سال ۲۰۲۴ را نشاندهنده اثرگذاری علمی بهروز و توانایی پژوهشگران در تولید دانش نوین دانست و بیان کرد: این شاخصها با در نظر گرفتن خوداستنادی، نسبت استنادها به مقالات استنادکننده، و اطلاعات مربوط به مقالات پسگرفتهشده (براساس پایگاه داده (Retraction Watch) طراحی شدهاند تا تصویری دقیق از تأثیر واقعی علمی هر پژوهشگر ارائه دهند.