تیم ملی والیبال لهستان با پیروزی مقابل ترکیه به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های مرحله دوم حذفی مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ روز‌های دوم و سوم مهر با چهار دیدار در مانیل پیگیری می‌شود.

در دومین دیدار این مرحله تیم‌های لهستان و ترکیه از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز (چهارشنبه دوم مهر) به مصاف یکدیگر رفتند و عقاب‌ها با شکست سه بر صفر ترکیه به عنوان دومین تیم به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

ترکیه در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کرد تا به کار خود در این رقابت‌ها پایان دهند.

لهستان در گروه دوم مرحله مقدماتی با سه برد و ۹ امتیاز از شکست تیم‌های هلند، قطر و رومانی به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله نخست حذفی شد.

این تیم در مرحله یک هشتم نهایی موفق به شکست کانادا شد تا امروز برابر ترکیه پنجمین برد متوالی خود را به دست آورد.

لهستان با قهرمانی اروپا در سال ۲۰۲۳ یکی از سه سهمیه قاره سبز را به دست آورد. این تیم پرافتخار تاکنون ۱۸ حضور در جام جهانی داشته و تنها در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴ غایب بوده است. لهستان سه عنوان قهرمانی (۱۹۷۴، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸) و دو نایب‌قهرمانی (۲۰۰۶ و ۲۰۲۲) در کارنامه دارد. شاگردان نیکولا گربیچ (از ۲۰۲۲) هم‌اکنون در صدر رده‌بندی جهانی FIVB قرار دارند.

در دیگر دیدار امروز، تیم ایتالیا موفق به شکست بلژیک شد تا دو تیم ایتالیا و لهستان در مرحله نیمه‌نهایی حریف یکدیگر شوند.

تیم ملی والیبال ایران که برای دومین بار در تاریخ این رقابت‌ها به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده است، از ساعت ۱۱ فردا (پنج‌شنبه سوم مهر) به مصاف جمهوری چک می‌رود.