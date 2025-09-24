شرکت های دانش بنیان می توانند با تأیید معاونت علمی ریاست جمهوری هزینه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری خود را به جای پرداخت مالیات از محل همان مالیات استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی معاونت علمی ریاست جمهوری، در نشست با رییس، اعضای هیأت علمی و فناوران و شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه حکیم سبزواری گفت: شرکت‌های بزرگ می‌توانند با سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری، ضمن تقویت زیرساخت‌ها، هزینه‌های خود را از محل مالیات کسر کنند. توصیه من این است که دانشگاه حکیم سبزواری نیز با توجه به تعاملات گسترده با صنایع کشور، از این فرصت استفاده کند.

هادوی افزود: اطلاع نداشتن از حمایت‌ها و ظرفیت‌های قانونی سبب می‌شود دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور نتوانند از آن بهره‌مند شوند. در این نشست بخشی از این حمایت‌ها تشریح شد تا فعالان دانشگاهی بدانند قانون و نهاد‌های مرتبط حامی آنان هستند.

وی درباره حمایت از مرکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه حکیم سبزواری گفت:موضوعات مرتبط با این دانشگاه در سطح معاونت علمی پیگیری خواهد شد تا همکاری منسجم و نظام‌مندی تعریف شود.

رئیس پردیس علم و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در این نشست توسعه زیست‌بوم فناوری غرب خراسان را مأموریت اصلی دانشگاه دانست و گفت:

سه مرکز نوآوری تخصصی در دانشگاه راه‌اندازی شده است؛ این مراکز شامل مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، مرکز نوآوری “شروع”، و مرکز نوآوری ماشین‌های الکتریکی است.

رضایی افزود: دانشگاه حکیم سبزواری با ابلاغ وزارت علوم مأموریت ویژه‌ای در زنجیره ارزش ماشین‌های الکتریکی دارد. برای تحقق این مأموریت، ۶۰۰ متر فضای سوله‌ای در دانشگاه اختصاص داده شده است. در این زنجیره، تمامی حوزه‌ها از ریخته‌گری و مواد تا مکانیک، ارتعاشات، برق و ... حضور دارند و نمونه‌ای از این دستاورد‌ها در نمایشگاه صبح امروز به نمایش گذاشته شد.