به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای تربت جام گفت: در بیست دومین دوره مسابقات ملی مهارت که در مشهد برگزار شد، ۶ نفر از جوانان این شهرستان موفق به کسب مقام اول استانی شدند و به مرحله کشوری راه یافتند.

نیکبخت با قدردانی از تلاش‌ های منتخبان افزود: منتخبان راه یافته به مرحله کشوری علی اکبر سرداری در رشته تعمیر و نگهداری ماشین‌ های سنگین، مهسا عظیمی رشته فناوری طراحی گرافیک، مهدی عباسی رشته کاشی کاری دیوار و کف، آتنا یونسی رشته طراحی و اجرای فضای سبز، احمد دوستی رشته آجر چینی و ملیکا قنبری جامی رشته جواهر سازی هستند.



وی تصریح کرد: ازمجموع ۲۴ نفر اعزامی به مرحله کشوری از استان ۶ نفر از جوانان شایسته تربت جام هستندکه بیشترین مقام را در بین شهرستان‌های استان کسب نموده است.

مرحله کشوری این دوره از مسابقات ۲۳ تا ۲۶ مهر امسال در استان اصفهان برگزار می‌ شود.