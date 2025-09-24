به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد حسین رحمتی، مجری استانی بنیاد علوی گفت: این بسته‌ها با هدف حمایت از تحصیل دانش آموزان نیازمند در ۳۷ منطقه از شهرستان‌های استان فارس به کمک شبکه تسهیل گری بنیاد علوی توزیع شد.

او افزود: ارزش هر کدام از این بسته‌ها ۴۰۰ هزار تومان است که شامل انواع خودکار، مداد رنگی، دفتر و سایر اقلام آموزشی است.

محمد حسین رحمتی بیان کرد: بنیاد علوی استان فارس قرار است در طول سال تحصیلی جدید بسته‌های کمک آموزشی دیگری را بین دانش آموزان مناطق محروم این استان توزیع کند.