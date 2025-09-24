به مناسبت هفته گردشگری و روز فرهنگی شهرستان نظرآباد، روز هفتم مهرماه جشنواره غذا‌های سنتی با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و غذا‌های محلی منطقه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرآباد گفت: به مناسبت هفته گردشگری و روز فرهنگی این شهرستان، تصمیم گرفتیم رویدادی ویژه برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان نظرآباد برگزار کنیم. این جشنواره فرصتی مناسب برای آشنایی مردم با غذا‌های سنتی و محلی منطقه است و در راستای حفظ و ترویج فرهنگ غذایی ما برگزار می‌شود.

احسان بلالی افزود: جشنواره غذا‌های سنتی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در خیابان رجایی شمالی، مجموعه ورزشی باشگاه فلق برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند در این جشنواره ثبت‌نام کنند.

این مسئول تصریح کرد: این جشنواره علاوه بر معرفی غذا‌های سنتی، بستری برای تعامل میان تولیدکنندگان محلی، هنرمندان صنایع‌دستی و گردشگران فراهم می‌کند. ما تلاش داریم تا با برگزاری چنین برنامه‌هایی، گردشگری شهرستان را توسعه دهیم و گردشگران داخلی و خارجی را با فرهنگ غذایی و میراث فرهنگی نظرآباد آشنا کنیم.

وی ادامه داد: در این جشنواره، انواع غذا‌های سنتی شامل خوراک‌های محلی، دسر‌ها و نوشیدنی‌های سنتی توسط آشپزان حرفه‌ای و علاقمندان به آشپزی سنتی تهیه و ارائه می‌شود. علاوه بر این، برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه صنایع‌دستی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان نیز همزمان برگزار خواهد شد.