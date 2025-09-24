برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات آذربایجانغربی
نخستین جلسه ستاد انتخابات استان امروز به ریاست سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رئیس ستاد انتخابات آذربایجانغربی در این جلسه با تاکید بر اهمیت جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، گفت: انتخابات یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشور است.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی با بیان اینکه انتخابات حق و تکلیف هر شهروند ایرانی است، افزود: منافع ملی در سایه انسجام و وحدت ملی حفظ میشود و تنها در این صورت است که میتوان در برابر اختلافافکنی بیگانگان ایستادگی کرد.
رسول مقابلی همچنین خاطرنشان کرد: تمامی زیرساختها و امکانات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و قانونمند در آذربایجانغربی فراهم خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری همزمان چند انتخابات در استان، افزود: در شهرستانهای نقده و اشنویه علاوه بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی نیز برگزار خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات استان همچنین با بیان اینکه معرفی برنامهها و توانمندیها باید محور رقابتها باشد، اضافه کرد: کاندیداهای مجلس و شوراها باید با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی وارد عرصه شوند.
مقابلی در پایان از آمادهسازی مقدمات اجرایی و هماهنگیهای لازم برای برگزاری انتخابات خبر داده و افزود: مدیران دستگاههای اجرایی که قصد نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، موظفاند حداکثر تا ۲۷ مهرماه سال جاری استعفای خود را به طور رسمی ثبت و اعلام کنند.