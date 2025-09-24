تیم ملی فوتسال ایران با کسب پیروزی مقابل مالزی موفق به صعود مقتدرانه به دور نهایی جام ملت‌های آسیا شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان فوتسال در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶- اندونزی موفق شدند با نتیجه ۴ به صفر مالزی را شکست دهند و به مرحله نهایی مسابقات صعود کنند.

وحید شمسایی در این دیدار سعید مومنی، محمدحسین درخشانی، مهدی مهدی‌خانی، مسعود یوسف و بهروز عظیمی را به عنوان بازیکنان شروع کننده دیدار به زمین فرستاد و در میان تشویق پنج هزار هوادار تیم میزبان خیلی زود نبض بازی را دست گرفت تا مهدی مهدی‌خانی بازیکن جوان تیم ملی با ضربه‌ای دقیق و فنی نخستین بار تور دروازه حریف را به لرزه درآورد.

دقایقی بعد روی کار تمرین شده، ایران از روی یک ضربه کرنر به گل دوم دست یافت. محمدحسین درخشانی که همواره در جاگیری روی تیر دوم و ضربه‌زنی مهارت دارد این بار نیز از این شگرد استفاده کرد تا گل دوم ایران را به ثمر برساند.

نیمه نخست با مالکیت کامل ایران و تعویض‌های پیاپی شمسایی با همین نتیجه به پایان رسید. در نیمه دوم هم حسین طیبی با زیرکی از روی یک ضربه ریباند موفق شد سومین گل ایران و پنجمین گل خود را در این رقابت‌ها به ثمر برساند.

علی خلیلوند در چهار دقیقه مانده به پایان بازی همین صحنه را تکرار کرد. او به ضربه سر دروازه مالزی را گشود.

پس از پایان مسابقات گروه G، ایران با سه پیروزی و کسب ۹ امتیاز در صدر ایستاد، مالزی با کسب ۶ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت، امارات به لطف پیروزی مقابل بنگلادش سه امتیازی شد و بنگلادش بدون به دست آوردن امتیاز در انتهای جدول قرار گرفت.

مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا، بهمن‌ماه سال‌جاری در جاکارتای اندونزی برگزار خواهد شد و ایران به عنوان مدافع قهرمانی در این رقابت‌ها حاضر می‌شود.