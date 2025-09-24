تجلیل از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در البرز
به مناسبت هفته دفاع مقدس از ایثارگران و خانواده معظم شهدا تجلیل شد.
مدیرکل بیمهای استان البرز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و ایثارگران، دفاع مقدس را تجلی اراده ملتی دانست که با ایمان، اتحاد و روحیه جهادی در برابر تجاوز ایستادند و معادلات قدرت در جهان را تغییر دادند.
سعدزاده گفت: دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مدرسهای بزرگ برای انتقال ارزشهای ماندگاری همچون ایثار، فداکاری، مقاومت و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی به نسلهای امروز و فرداست.
وی افزود: امروز وظیفه همه ماست که این فرهنگ والای ایثار و شهادت را در محیطهای کاری، اجتماعی و خانوادگی نهادینه کنیم. هر یک از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند با الگو گرفتن از مجاهدتهای رزمندگان و شهدای عزیز، در سنگر خدمت به مردم همان روحیه جهادی و تلاش بیوقفه را زنده نگه دارند.
مدیرکل بیمهای استان البرز گفت: اگر امروز ایران اسلامی با عزت و اقتدار در منطقه و جهان میدرخشد، ثمره خون شهیدان و فداکاری ایثارگرانی است که جان خود را فدای اعتقادات و میهن کردند.