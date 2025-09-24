پخش زنده
حضور قهرمانان کشتی آزاد در شبکه ورزش، پخش اولین قسمت مجموعه مستند «ثمر» و پخش زنده دو دیدار از بازیهای هفته ششم لالیگا از شبکههای سیما روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه ورزش پنجشنبه سوم مهر از ساعت ۲۱، میزبان پژمان درستکار، سرمرب؛، رحمان عموزاد، قهرمان و دارنده مدال طلای کشتی آزاد قهرمانی جهان و امیرعلی آذرپیرا، نایب قهرمان و دارنده مدال نقره کشتی آزاد ۲۰۲۵ خواهد بود.
برنامه زنده «مثبت ورزش» پنجشنبه سوم مهر از ساعت ۲۱ میزبان پژمان درستکار، یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ کشتی و دارنده مدالهای رنگارنگ در اوزان مختلف خواهد بود. پژمان درستکار سابقه حضور در ۵ دوره از مسابقات جهانی دارد و با کامل کردن ماموریتش در قهرمانی ۲۰۲۵، برای ششمین بار ایران را قهرمان دنیا کرد.
این برنامه همزمان میزبان حضور رحمان عموزاد ملی پوش وزن ۶۵ کیلوگرم و دارنده مدال طلای کشتی آزاد جهانی ۲۰۲۵ و امیرعلی آذرپیرا پهلوان وزن ۹۷ کیلوگرم و دارنده مدال نقره مسابقات کشتی آزاد ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان کشتی آزاد جهانی خواهد بود.
پخش مجموعه مستند «ثمر»
قسمت نخست مجموعه مستند «ثمر» با عنوان «ما تا آخر ایستادهایم» به تهیهکنندگی مهدی تجلیل، پنجشنبه ۳ مهر ساعت ۲۱ و جمعه ۴ مهر ساعت ۱۰ صبح از شبکه مستند سیما پخش میشود.
قسمت اول مجموعه مستند «ثمر» با عنوان «ما تا آخر ایستادهایم» همزمان با هفته دفاع مقدس روی آنتن میرود.
این مستند به زندگی حرفهای، فعالیتهای اجتماعی، مبارزات انقلابی و بخشی از مجاهدتهای دکتر مهرداد معمارزاده در دوران هشت سال دفاع مقدس میپردازد.
«ثمر» به تهیهکنندگی مهدی تجلیل تولید شده و در هر قسمت به روایت زندگی یکی از شخصیتهای تاثیرگذار در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و دفاع مقدس اختصاص دارد.
قسمت اول این مجموعه پنجشنبه ۳ مهر ساعت ۲۱ و بازپخش آن جمعه ۴ مهر ساعت ۱۰ صبح از شبکه مستند سیما تقدیم علاقهمندان خواهد شد.
پخش زنده دو دیدار از بازیهای هفته ششم لالیگا
شبکه ورزش در هفته ششم از رقابتهای لیگ لالیگا اسپانیا امشب دیدار ختافه و آلاوس را در ساعت ۲۰:۳۰ و رقابت بین تیمهای اتلتیکو مادرید و رایو وایه کانو را در ساعت ۲۳ به صورت مستقیم پخش میکند.
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته ششم لالیگا اسپانیا امشب چهارشنبه دوم مهر از ساعت ۲۰:۳۰ دیدار ختافه و آلاوس را با گزارشگری میلاد یزدانی و در ساعت ۲۳ رقابت بین اتلتیکو مادرید و رایو وایه کانو را در قالب برنامه «لذت فوتبال» و با گزارشگری عرفان کرمی و به صورت زنده پخش خوهد کرد.