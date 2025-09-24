مراسم رونمایی از کتاب «خسوف در بیروت» به مناسبت اولین سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن نصرالله با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از نویسندگان در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مراسم رونمایی از کتاب «خسوف در بیروت» به مناسبت اولین سالگرد شهادت آیت‌الله سیدحسن نصرالله، رهبر فقید مقاومت، در تهران برگزار شد. این آیین با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، و جمعی از نویسندگان این اثر برگزار شد.

مهدی قزلی، گردآورنده کتاب، اظهار داشت: این اثر شامل ۱۷ روایت از دیدگاه‌ها و تجربه‌های مرتبط با فقدان و مراسم تشییع شهید مقاومت است.

وی افزود: بیشتر نویسندگان این کتاب از شهرهای مختلف ایران هستند و دو نویسنده نیز از خارج از کشور در نگارش آن مشارکت داشته‌اند.

کتاب «خسوف در بیروت» توسط انتشارات «به‌نشر» منتشر شده و روایتگر لحظات و تأثیرات عمیق زندگی و شهادت این شخصیت برجسته مقاومت است.