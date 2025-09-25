پخش زنده
معاون محیط زیست دریایی و تالابها در بازدید از سایت جبیر نایبند، بر ضرورت افزایش جمعیت این گونه نادر و برنامهریزی برای رهاسازی تدریجی آن در زیستگاههای طبیعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمدرضا لاهیجانزاده معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، در سفر به شهرستان عسلویه از مرکز تکثیر و نگهداری جبیر نایبند بازدید کرد.
وی با قدردانی از تلاش محیطبانان گفت: حفاظت از جبیر نه تنها پاسداری از یک گونه نادر است، بلکه برای پایداری زیست بوم های طبیعی کشور نیز اهمیت دارد.
لاهیجانزاده بر ضرورت تقویت جمعیت جبیرها از طریق انتقال از سایر مناطق حفاظتشده تأکید کرد و افزود: این کار مانع بروز مشکلات ژنتیکی و سبب افزایش تنوع میشود.
وی همچنین آزادسازی تدریجی جبیرها در زیستگاههای طبیعی و پایش بلندمدت جمعیت را از اهداف اصلی سازمان دانست.
در این بازدید محیطبانان نیز خواستار تقویت تجهیزات حفاظتی شدند و از حمایتهای سازمان قدردانی کردند.
مرکز جبیر نایبند از مهمترین مراکز نگهداری این گونه در جنوب کشور است و نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی دارد.
جبیر گونه زیبای آهوی بومی کویر ایران است و به دلیل نادر بودن اهمیت خاصی دارد، عمدهترین تفاوت جبیر با آهو شاخهای نازک و بلند آن است.
این گونه جانوری بسیار خجالتی است و از حضور انسانها در زیستگاهش ناراحت و عصبی میشود و به شدت از انسانها میترسد.
جبیرها میتوانند برای مدت طولانی بدون آب زنده بمانند و مایعات کافی از گیاهان و شبنم دریافت کنند؛ بنابراین آنها برای زندگی در مناطق بسیار خشک سازگار هستند.
این گونه نادر حیات وحش برخلاف آهو که فقط جنس نر آن شاخ دارد، هر دو جنس نر و ماده دارای شاخ هستند و گوشها و دم آنها نیز معمولاً از آهو بلندتر است.
در حال حاضر سه گونه آهو، با نامهای آهوی ایرانی، جبیر و آهوی کوهی در حیات وحش ایران زیست میکنند.
جمعیت جبیرها در مناطق بیابانی و نیمه استپی حاشیه مرکزی و کویر لوت از منطقه حفاظت شده توران تا پارک ملی کویر، استان یزد، جنوب فارس، کرمان و هرمزگان، سراسر مناطق ساحلی جنوب تا سیستان و بلوچستان پراکندگی دارند.