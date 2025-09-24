پخش زنده
نمایشگاه لوازم خانگی و صوتی تصویری با حضور ۴۵ شرکت داخلی در شیراز گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن نهاوندی مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس گفت: این نمایشگاه با حضور فعالان ۷ استان، در ۴ سالن نمایشگاههای بین المللی فارس واقع در شهرک گلستان شیراز برپا شده و تا ۵ مهر پذیرای علاقمندان است.
از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی و صوتی و تصویری شیراز آشنایی مصرف کنندگان با کالاها و خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردهای روز دنیا، خرید آسان، مطمئن و سریع، حمایت از تولید ملی و فرهنگ سازی استفاده از کالاهای ایرانی و حمایت و کمک به لوازم خانگی که به عنوان یک نهاد مدرن توزیع کالا نقش مهمی در جلوگیری از کنترل قیمت محصولات و کمک به اقتصاد مصرفکنندگان است.
در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی و تصویری شیراز انواع یخچال، فریزر ، اجاق گاز ، هود ، سینک ، تلویزیون ، ماشین ظرفشویی، لباسشویی جاروبرقی ، سیستمهای صوتی تصویری خانگی ، فرش ماشینی و لوازم آشپزخانه عرضه می شود.
علاقمندان تا پنجم مهر میتوانند از ساعت ۱۷ تا ۲۲ از این نمایشگاه دیدن کنند.