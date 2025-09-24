مراکز ثابت و سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز، در همکاری ویژه با مدارس، جشن‌های آغاز سال تحصلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ کتابخانه‌ سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز جشن‌ آغاز سال تحصیلی را به روستای «آران» منطقه «تهراندشت» ساوجبلاغ اختصاص داد و با حضور در مدارس این منطقه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فعالیت‌های آن در تمام ایام سال را به دانش‌آموزان معرفی کرد.

حضور عروسک‌های فسقلی و دارا و سارا در این آیین‌ها شور و نشاط خاصی را به برنامه بخشید؛

مدارس «شهیدصدری» و «زکریای رازی»، دو مدرسه‌ای بودند که ویژه برنامه‌های بازگشایی مدارس در آنها اجرا شد.

مربیان کرجی نیز در جشن آغاز سال تحصیلی در کرج با اجرای فعالیت‌های فرهنگی پذیرای ۱۲۰ نفر از دانش‌آموزان دبستانی بودند و فعالیت‌های مختلفی از جمله، معرفی کانون و فعالیت‌های آن و معرفی کتاب را برای دانش‌اموزآن انجام دادند.

در طی سال تحصیلی نیز مربیان کانون پرورش فکری استان البرز با دعوت از مدارس فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری، ادبی و علمی را به منظور جذب دانش آموزان برای عضویت در کتابخانه و بهره گیری از فعالیت‌های کانون اجرا می‌کنند.