استاندار لرستان گفت: با وجود سهم ۱۲.۵ درصدی این استان از منابع آبی کشور، بهره‌برداری مناسبی از این ظرفیت انجام نشده در حالیکه ساماندهی و استفاده بهینه از آب برای توسعه لرستان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستا ن، استاندار لرستان در دیدار عباس علی آبادی وزیر نیرو با نماینده ولی فقیه در استان افزود: در مطالعات انجام شده در قالب برنامه پنج‌ساله، جمع‌بندی قطعی آن است که بدون توجه به منابع آبی نمی‌توان به توسعه استان امیدوار بود.

سید سعید شاهرخی اظهار داشت: لرستان دارای بیش از یک میلیارد مترمکعب تخصیص آب است، اما به دلیل عدم تکمیل سد‌ها و اجرا نشدن شبکه‌های پایین‌دست، بهره‌وری بسیار پایین است و استان پرآب ما کمترین میزان استفاده را از این ظرفیت دارد.

شاهرخی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در لرستان گفت: ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان وجود دارد که میانگین بهره‌وری آب آن تنها ۲۲ درصد است در حالیکه میانگین کشوری در این بخش ۴۵ درصد می‌باشد.

وی ادامه داد: تکمیل طرح‌های پایین‌دست سد معشوره مطالبه جدی مردم لرستان است چراکه اجرای این طرح‌ها می‌تواند هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و از مهاجرت و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

استاندار لرستان تاکید کرد: وفاق و همدلی ایجاد شده در استان با محوریت نماینده ولی فقیه و همراهی مسئولان، فرصتی ارزشمند است که باید با حمایت دولت و وزارت نیرو به نتیجه برسد تا شاهد تحول در حوزه آب، کشاورزی و توسعه پایدار لرستان باشیم.

وی با قدردانی از توجه ویژه وزیر نیرو به مسائل آب و برق لرستان ابراز امیدواری کرد که در نشست‌های تکمیلی، ابهامات و مشکلات موجود برطرف و تصمیمات موثر برای جهش توسعه‌ای استان اتخاذ شود.

جلسه با مدیران صنعت آب و برق آخرین برنامه روز نخست سفر وزیر نیرو به لرستان عنوان شده است.

برگزاری مراسم افتتاح سد تاج امیر و آبرسانی به ۶۰ روستای نورآباد، بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد، افتتاح واحد سوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد، هفت پروژه شبکه فوق توزیع استان و افتتاح پروژه آبرسانی به ۷۲ روستای شهرستان الیگودرز از محل تصفیه خانه آب مغانک نیز برنامه‌های روز دوم حضور علی آبادی در استان خواهد بود.

سد تاج امیر دلفان از نوع سنگ‌ریزه‌ای با هسته رسی، ارتفاع ۵۰ متر، طول تاج ۲۲۵ متر و حجم مخزن ۸.۱۵ میلیون مترمکعب است که عملیات اجرایی آن سال ۹۵ با کارفرمایی شرکت آب منطقه‌ای لرستان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) آغاز ولی سال ۹۷ به سبب نبود اعتبار تعطیل شد.

ساخت دوباره این پروژه از سال ۱۴۰۰ جان تازه‌ای گرفت و نهایتا بهمن ماه ۱۴۰۲ آبگیری شد و با افتتاح آن ۴۰۰ هکتار از اراضی دیم پایین دست به آبی تبدیل می‌شوند.

لرستان هم اکنون ۶ سد فعال با ظرفیت ذخیره حدود ۲۰۹ میلیون متر مکعب دارد.