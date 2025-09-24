به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حسین فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه دیدار قضات از زندان‌ها عامل مهمی در تضمین حقوق زندانیان است، گفت: این اقدام، مطابق با قوانین، برنامه عملیاتی دادگستری استان‌ها است و باید به‌صورت منظم و هدفمند انجام شود تا قضات بتوانند از وضعیت اجرای احکام، شرایط نگهداری، و نحوه برخورد با زندانیان مطلع شوند.

وی اضافه کرد: بررسی شکایات، درخواست‌ها و مشکلات حقوقی زندانیان در این بازدیدها، می‌تواند به اصلاح رویه‌های قضایی، کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از نقض حقوق زندانیان منجر شود؛ زندان نباید به منطقه‌ای خارج از نظارت قضایی تبدیل شود، بلکه باید بخشی از چرخه پاسخ‌گویی و شفافیت در نظام عدالت کیفری باشد.

فاضلی هریکندی گفت: در این بازدید درخواست‌های همه زندانیان زن که شامل مواردی از قبیل تسریع در رسیدگی، آزادی مشروط، پابند الکترونیک، تعلیق و تخفیف مجازات، زندان باز، اعسار و تقسیط، درخواست مرخصی، مرخصی پایان حبس، درخواست عفو، رد مال، مشاوره و ارشاد قضایی توسط زندانیان رسیدگی شد که در مجموع به منجر به آزادی ۱۷ زندانی و اعطای مرخصی به ۳۶ زندانی شد.

وی با اشاره به عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها در هفدهم ربیع‌الاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع) با تقاضای رئیس قوه قضاییه و تایید رهبر انقلاب اسلامی همراه بود، گفت:در این بازدید با توجه ابلاغ عفو اخیر، مشمولیت عفو یا تخفیف زندانیان از جانب قضات مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در روز‌های آتی اعلام خواهد شد.