برترین استان در رقابتی جذاب قابلیت‌های خود را در مسابقات بدنسازی و پرورش اندام به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان گفت: در این رقابت‌ها بیش از ۳۰۰ ورزشکار در قالب ۲۴ تیم از سراسر استان حضور داشتند.

مجتبی محمدی افزود: حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور و پوشیدن پیراهن تیم ملی برای رسیدن به مسابقات بین المللی از مهترین اهداف این رقابت‌ها بود.

محمدی در ادامه گفت: در رقابت‌های این دوره جدای حضور بهترین ورزشکاران استان، برترین داوران بین المللی هم حضور چشمگیری داشتند.

وی افزود: در پایان برترین‌های هر بخش برای حضور در مسابقات کشوری معرفی و به تیم استان دعوت شدند.

نتایج تیمی مسابقات بادی بیلدینگ

تیم کمند – ۷۴ امتیاز

تیم آوانگارد – ۲۳ امتیاز

تیم الماس – ۲۲ امتیاز

نتایج تیمی مسابقات فیزیک کلاسیک

مقام اول: تیم آوانگارد – ۶۴ امتیاز

مقام دوم: تیم کمند – ۶۳ امتیاز

مقام سوم: تیم ذوالفقار – ۱۲ امتیاز

نتایج تیمی مسابقات بادی کلاسیک

مقام اول: کمند

مقام دوم: الماس

مقام سوم: کمند ب

نتایج تیمی مسابقات فیزیک

مقام اول: کمند

مقام دوم: الماس

مقام سوم: الماس ب