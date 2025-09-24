پخش زنده
برترین استان در رقابتی جذاب قابلیتهای خود را در مسابقات بدنسازی و پرورش اندام به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان گفت: در این رقابتها بیش از ۳۰۰ ورزشکار در قالب ۲۴ تیم از سراسر استان حضور داشتند.
مجتبی محمدی افزود: حضور در رقابتهای قهرمانی کشور و پوشیدن پیراهن تیم ملی برای رسیدن به مسابقات بین المللی از مهترین اهداف این رقابتها بود.
محمدی در ادامه گفت: در رقابتهای این دوره جدای حضور بهترین ورزشکاران استان، برترین داوران بین المللی هم حضور چشمگیری داشتند.
وی افزود: در پایان برترینهای هر بخش برای حضور در مسابقات کشوری معرفی و به تیم استان دعوت شدند.
نتایج تیمی مسابقات بادی بیلدینگ
تیم کمند – ۷۴ امتیاز
تیم آوانگارد – ۲۳ امتیاز
تیم الماس – ۲۲ امتیاز
نتایج تیمی مسابقات فیزیک کلاسیک
مقام اول: تیم آوانگارد – ۶۴ امتیاز
مقام دوم: تیم کمند – ۶۳ امتیاز
مقام سوم: تیم ذوالفقار – ۱۲ امتیاز
نتایج تیمی مسابقات بادی کلاسیک
مقام اول: کمند
مقام دوم: الماس
مقام سوم: کمند ب
نتایج تیمی مسابقات فیزیک
مقام اول: کمند
مقام دوم: الماس
مقام سوم: الماس ب