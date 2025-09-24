چهل و دومین اجلاس عمومی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) از ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ با مشارکت بیش از ۱۹۰ کشور عضو در مونترال کانادا آغاز به کار کرد. این گردهمایی سه‌سالانه، فرصتی حیاتی برای بررسی مسائل کلیدی هوانوردی در حوزه‌های ایمنی، امنیت و اقتصاد است و ایران حضوری فعال و مؤثر در آن دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری ایران، با ارائه یک بیانیه جامع و ۸ کاربرگ تخصصی در زمینه‌های مختلف، نقش پررنگی در این اجلاس ایفا می‌کنند. این مشارکت گسترده، بیانگر توانمندی‌های ایران در صنعت هوانوردی و تعهد آن به ارتقای استانداردهای جهانی است.

تیم اعزامی ایران، متشکل از معاون استاندارد پرواز، نماینده ایران در ایکائو و تنی چند از مدیران و کارشناسان، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای برگزاری نشست‌ها و ملاقات‌های دو و چندجانبه با کشورهای دیگر انجام داده است.

این تعاملات دیپلماتیک، گامی مهم در جهت تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تبادل دانش برای پیشبرد اهداف مشترک در صنعت هوانوردی خواهد بود. در طول این اجلاس ۱۲ روزه، علاوه بر بررسی پیشنهادات اعضا، انتخاب دبیر کل و اعضای شورای ایکائو نیز در دستور کار قرار دارد.