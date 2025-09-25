پخش زنده
امروز: -
معاون محیط زیست دریایی و تالابها، در نشستی، موضوعاتی از جمله توسعه گردشگری پایدار، حفاظت از زیست بومهای حساس ساحلی و تالابی بهویژه جنگلهای مانگرو را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابها، با حضور در شهرستان بندر عسلویه، ضمن بازدید از مناطق ساحلی، با فرماندار این شهرستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه گردشگری پایدار، حفاظت از زیست بوم های حساس ساحلی و تالابی بهویژه جنگلهای مانگرو مورد بررسی قرار گرفت.
لاهیجانزاده با اشاره به اهمیت جنگلهای مانگرو (حرا) اظهار داشت: «این زیست بوم ها علاوه بر زیستگاه گونههای متنوع گیاهی و جانوری، نقش کلیدی در ترسیب کربن دارند و میتوانند در کاهش انتشار گازهای گلخانهای مؤثر باشند. تخریب این جنگلها نه تنها تنوع زیستی را تهدید میکند، بلکه ظرفیت آنها در مقابله با تغییرات اقلیمی از جمله افزایش سطح دریا، طوفان و سیلاب را نیز کاهش میدهد.»
وی افزود: گردشگری میتواند در توسعه منطقه نقشآفرین باشد، اما این امر باید در چارچوب اصول پایداری دنبال شود. استفاده از زیرساختهای کماثر، مدیریت پسماند، کنترل ورود بازدیدکنندگان، آموزش جوامع محلی، حفظ کیفیت آب و پیشگیری از آلودگیهای دریایی از جمله اولویتهای اصلی ماست.
معاون محیط زیست دریایی و تالابها همچنین بر ضرورت توسعه مدلهای معیشت سبز (eco-livelihood) با مشارکت جوامع محلی تأکید کرد و گفت: «مردم محلی باید نه تنها بهرهبردار محیط زیست، بلکه حافظ آن نیز باشند.»
در ادامه این دیدار، فرماندار شهرستان عسلویه ضمن استقبال از این رویکردها، بر لزوم ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و وعده داد؛ دستگاههای اجرایی شهرستان با توجه به موقعیت ساحلی و اهمیت جنگلهای مانگرو، امکانات و شرایط لازم را برای اجرای ضوابط و برنامههای جدید فراهم آورند.