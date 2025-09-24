به مناسبت هفته دفاع مقدس، استان کردستان امروز شاهد افتتاح طرح‌های عمرانی، برگزاری یادواره‌های شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسبت هفته دفاع مقدس، طرح آسفالت معابر و خیابان‌های دهستان قروچای شهرستان دهگلان با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید. همچنین چند پروژه اصلاح و تقویت شبکه برق‌رسانی روستای قروچای با مجموع اعتبار ۳۸ میلیارد تومان افتتاح شد.

در همین راستا، فرمانده انتظامی استان کردستان با خانواده شهید عبدالله مروتی از کارکنان انتظامی دیدار کرد. سردار الهی در این دیدار خانواده معظم شهدا را الگوی صبر و مقاومت دانست و بر ادامه راه شهدا تأکید کرد.

به مناسبت کنگره ۵۵۳۶ شهید استان، مسئولان شهرستان دهگلان با خانواده شهید والامقام محمد فتحی‌زاده و جانباز سرافراز فیض‌الله غلامی دیدار و از آنان تجلیل کردند. همچنین در بانه مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهدای اقتدار و مقاومت برگزار شد.

در قروه نیز یادواره شهدای اقتدار و سالگرد شهادت رهبر بزرگ مقاومت، سید حسن نصرالله، در مسجد الزهرا(س) برگزار شد. به همین مناسبت، مزار مطهر شهدا در شهرستان‌های دیواندره، بانه و سروآباد غبارروبی و عطرافشانی شد.

همچنین مراسم «شهید آبروی محله، افتخار منطقه» در دیواندره و مقابل منزل شهیدان رشید حیدری و ابوبکر حیدری برگزار و از خانواده این شهدا تجلیل شد.

نمایشگاه عکس دفاع مقدس در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه و نمایشگاه عکس دانش‌آموزی در کانون شهید مطهری دهگلان افتتاح شد. علاوه بر این، زمین چمن مصنوعی روستای حسین‌آباد سروآباد نیز همزمان با هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری رسید.