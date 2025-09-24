پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال سرزمین آفتاب خورزوق نماینده گمنام استان اصفهان در مرحله مقدماتی جام حذفی فوتبال کشور با شکست حریف خود به مرحله بعدی صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ تیم فوتبال سرزمین آفتاب خورزوق نماینده استان اصفهان در مرحله مقدماتب جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور مقابل شهبار طلایی تهران به پیروزی دست یافت.
تیم فوتبال سرزمین آفتاب خورزوق نماینده استان اصفهان امروز در مرحله مقدماتی جام حذفی کشور در مقابل میزبان خود شهباز طلایی تهران با نتیجه ۳ بر ۰ به پیروزی دست یافت و به دور بعد این رقابتها صعود کرد.
حریف بعدی نماینده استان اصفهان فردا مشخص خواهد شد.