نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی سخنان رهبر انقلاب اسلامی را پایانبخش هرگونه تردید یا دوگانگی در داخل دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سخنرانی تلویزیونی شب گذشته رهبر انقلاب اسلامی در خصوص عدم مفید بودن مذاکره با آمریکا و تأکید بر حق مسلم ایران برای غنیسازی صلحآمیز هستهای موجی از واکنشهای مثبت در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت.
نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر حق مسلم ایران در غنیسازی و رد هرگونه فشار برای سازش اعلام کردند مواضع رهبری، سرمشق مجلس شورای اسلامی و دولت است.