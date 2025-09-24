پخش زنده
هیئت بلندپایه دولتی و سرمایهگذاری جمهوری آذربایجان، به سرپرستی شاهین مصطفییف، معاون نخستوزیر این کشور، از بندر راهبردی شهید رجایی در استان هرمزگان بازدید کرد. این بازدید با هدف آشنایی با ظرفیتهای اقتصادی و لجستیکی ایران صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در جریان این بازدید، هیئت آذربایجانی از بخشهای مختلف بندر شهید رجایی از جمله ترمینالهای کانتینری و غیرکانتینری، بخشهای نفتی و لجستیکی، اراضی پشتیبانی و انبارهای نگهداری و ترانزیت کالا دیدن کردند.
سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، هیئت آذربایجانی را در این بازدید همراهی کرد.
اعضای هیئت همچنین با حضور در اسکلههای تخلیه کالاهای اساسی و ساختمان مرجع دریایی، از نزدیک با جزئیات فعالیتهای عملیاتی و زیرساختهای حملونقلی این بندر آشنا شدند.
سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: اوایل امسال در سفر به آذربایجان به همراه مقام عالی وزارت، مذاکراتی درباره توسعه همکاریهای دریایی انجام شد و این بازدید در راستای گسترش همکاریهای لجستیکی و حملونقلی بین ایران و آذربایجان صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: قرار است کمیته مشترکی تشکیل شود تا گفتگوهای کارشناسی درباره نحوه همکاریها در حوزههای مختلف ادامه پیدا کند. علاوه بر این، در بخش ریلی سرمایهگذاریهای مهمی در آستارا انجام شده، امروز نیز مذاکراتی در حوزه بندری صورت گرفت.
شاهین مصطفییف، معاون نخستوزیر آذربایجان، در این بازدید گفت: در شهر آستارای ایران، ترمینال راهآهن در حال ساخت است و تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید، با اتمام آن، کریدور شمال و جنوب از جنوب آغاز میشود.
مصطفییف ادامه داد: برای همکاریهای آینده با طرف ایرانی مذاکرات را انجام خواهیم داد و به همین علت به این بندر سفر کردیم.
وی افزود: برای اولین بار به اینجا آمدیم و همه چیز را با چشم خود دیدیم و در مورد همکاریهای آینده با طرف ایرانی مذاکرات را انجام خواهیم داد.
وی تصریح کرد: حملونقل و همکاریهای لجستیکی از مهمترین حوزههای همکاری بین دو کشور است.