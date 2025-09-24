به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیر کل مدیریت بحران استان در حاشیه شورای پدافند غیرعامل به خبرنگار ما گفت : موضوع آفت نخلستان‌ها جزو مسائل حوزه زیستی است که با کمک شرکت‌های دانش بنیان / جهاد کشاورزی و شرکت‌های تحقیقاتی در تلاش هستیم در شهرهای خرماخیز استان آن را مدیریت و وضع مطلوبی ایجاد کنیم.

ابراهیم کریمی همچنین گفت: در جلسه شورای پدافند غیرعامل مصوب شد با ارائه تسهیلات به نانوایی‌های پدافندی با هدف تامین موتور برق و سوخت جایگزین در مواقع بحران و شرایط اضطراری ، نان مردم تامین شود .

وی افزود: ایجاد پناهگاه و محل اسکان اضطراری در مواقع بحران نیز در شورای پدافند غیرعامل بررسی و طبق تاکید استاندار قرار شد اماکن اداری ، مسکونی، تجاری و صنعتی با کمک شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی متناسب سازی و در شرایط اضطراری از آنها استفاده شود



