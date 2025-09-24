پخش زنده
مدیر کل مدیریت بحران استان گفت: آفت نخلستانها جزو مسائل حوزه زیستی است که با کمک شرکتهای دانش بنیان تلاش میکنیم به وضعیت مطلوب برسیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیر کل مدیریت بحران استان در حاشیه شورای پدافند غیرعامل به خبرنگار ما گفت : موضوع آفت نخلستانها جزو مسائل حوزه زیستی است که با کمک شرکتهای دانش بنیان / جهاد کشاورزی و شرکتهای تحقیقاتی در تلاش هستیم در شهرهای خرماخیز استان آن را مدیریت و وضع مطلوبی ایجاد کنیم.
ابراهیم کریمی همچنین گفت: در جلسه شورای پدافند غیرعامل مصوب شد با ارائه تسهیلات به نانواییهای پدافندی با هدف تامین موتور برق و سوخت جایگزین در مواقع بحران و شرایط اضطراری ، نان مردم تامین شود .
وی افزود: ایجاد پناهگاه و محل اسکان اضطراری در مواقع بحران نیز در شورای پدافند غیرعامل بررسی و طبق تاکید استاندار قرار شد اماکن اداری ، مسکونی، تجاری و صنعتی با کمک شهرداریها و دستگاههای دولتی و بخش خصوصی متناسب سازی و در شرایط اضطراری از آنها استفاده شود