مجروح شدن ۲۲ شهرک نشین صهیونیست در حمله پهپادی یمن

شبکه تلویزیونی المسیره در خبری فوری گزارش داد رادیو ارتش دشمن صهیونیست اعلام کرد دو فروند موشک برای رهگیری پهپاد یمنی شلیک شد، اما تلاش‌ها برای رهگیری پهپاد با شکست مواجه شد. نیرو‌های امدادی اسرائیل اعلام کرد در این حمله ۲۲ شهرک نشین صهیونیست مجروح شدند که حال ۲ نفر از آنها وخیم است.