به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کانال تلگرامی شبکه خبری قدس نوشت رسانه های صهیونیستی اعلام کردند طی یک هفته این دومین بار است که یک پهپاد یمنی در مرکز شهر ایلات منفجر می شود. پنجشنبه گذشته نیز یک فروند پهپاد دیگر به هتلی دیگر در این شهر اصابت کرد.
مجروح شدن ۲۲ شهرک نشین صهیونیست در حمله پهپادی یمن
شبکه تلویزیونی المسیره در خبری فوری گزارش داد رادیو ارتش دشمن صهیونیست اعلام کرد دو فروند موشک برای رهگیری پهپاد یمنی شلیک شد، اما تلاشها برای رهگیری پهپاد با شکست مواجه شد. نیروهای امدادی اسرائیل اعلام کرد در این حمله ۲۲ شهرک نشین صهیونیست مجروح شدند که حال ۲ نفر از آنها وخیم است.
رسانههای اسرائیلی همچنین از قطع برق در بخشهایی از ایلات خبر دادند. رسانههای اسرائیلی اعلام کردند گزارش اولیه حاکی از انفجار یک پهپاد در منطقه هتل «کلوب هتل» یکی از مهمترین هتل خاورمیانه است. انفجار پهپاد در ایلات نشان میدهد ۷ نفر مجروح شدهاند که حال یکی از آنها وخیم است.