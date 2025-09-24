برپایی میز خدمت ویژه گرامیداشت هفته دفاع مقدس
در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با هدف پاسخگویی به مطالبات اهالی کم برخوردار ایلام، میز خدمت دستگاههای اجرایی در محله جانبازان شهر ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ همزمان با هفته دفاع مقدس میز خدمت با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی و مدیران کل ادارات استان در محل مسجد محله جانبازان برگزار شد.
دز این میز خدمت به تقاضای بیش از یکصد نفر از شهروندان رسیدگی شد.
عمده تقاضاهای مردم درخواست اشتغال و تسهیلات و رفع مشکلات خدماتی این مجله بود.