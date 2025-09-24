برپایی میز خدمت ویژه گرامیداشت هفته دفاع مقدس

در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با هدف پاسخگویی به مطالبات اهالی کم برخوردار ایلام، میز خدمت دستگاه‌های اجرایی در محله جانبازان شهر ایلام برگزار شد.