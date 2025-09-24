پخش زنده
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور گفت: ایران قوی امروز حاصل مجاهدت، ایثار و ابتکار ایرانیها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد مهدی دامان امروز چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس حوزه هنری خوزستان که در سینما ساحل اهواز برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: خداوند را شاکرم که در هفته دفاع مقدس توفیق حضور در سرزمین مقاومت، ایثار و مجاهدت در راه خدا را دارم و همنفس مردم شریف و دوستداشتنی این خطه قهرمانپرور ایران اسلامی هستم.
محمد مهدی دادمان ادامه داد: ایران قوی در مقابل بزرگترین قدرتهای دنیا میایستد و آنها را به عقبنشینی از تجاوز وا میدارد؛ این دستاورد، حاصل مجاهدت، ایثار و ابتکار ایرانیها است.
وی با اشاره به اینکه حوزه هنری خوزستان با محوریت سند زیستبوم هنری مسیر تازهای را در توسعه هنر و فرهنگ استان آغاز نموده است، بیان کرد: در روز معارفه محمد شهباز گهروئی شرایط حوزه هنری استان از نظر زیرساختی و سختافزاری مناسب نبود، اما تلاشهای ایشان و تیمشان تفاوت اساسی ایجاد کرد و امروز جمعی توانمند به خانواده حوزه هنری اضافه شده است و با حضور حجتالاسلام شفیعی، هنرمند و مدیر خوزستانی، امیدواریم گام دوم این سند عمیقتر و گستردهتر برداشته شود و تمرکز بر رفع نواقص و خلاءها باشد.
رئیس حوزه هنری خوزستان با اشاره به افتتاح رسمی پردیس سینمایی ساحل گفت: این مجموعه در هیبتی تازه برای خدمت به مردم آماده شده و امروز به بهرهبرداری رسمی میرسد. در این سالها از زنجیره سینماداری وابسته به حوزه هنری، بسیاری از سینماها بازسازی شده و با چند سالن به چرخه اکران فیلم بازگشتهاند که این یک اتفاق بزرگ است.
دادمان همچنین از برگزاری آیین بزرگداشت خانواده شهید هاشمی و سازندگان سریال «پسران هور» خبر داد و افزود: سریال با هدف یادآوری تلاش و مجاهدت همه ایرانیها برای حفظ کیان کشور تولید شده و نشان میدهد چگونه با ابتکار و همت، راههای بسته باز شد.