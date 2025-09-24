به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران، امروز در نشست شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین المللی راه کار‌های گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه در ساری گفت: هیچ جشنی برای بشریت مطلوب‌تر از جشن غدیر و نام حضرت علی (ع) نیست، اما اوج این مطلوبیت در جشن ظهور فرزند ایشان، امام زمان (عج) است

آیت الله محمدی لایینی افزود: یکی از بهترین راهکار‌های گسترش یک فرهنگ آن است که داشته‌های آن فرهنگ را به خوبی بشناسیم و حفظ کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: امروزه همه ما وظیفه داریم که پای انقلاب اسلامی بمانیم و دستاورد‌های فرهنگ غدیر و نهج‌الـبلاغه را به معنای واقعی برای اقشار مردم تبیین کنیم

وی تصریح کرد: استکبار جهانی از فرهنگ ناب مردم ایران اسلامی که تجلی یافته غدیر و نهج البلاغه است، هراس دارد و آشفتگی دشمنان این روز‌ها بر همگان اثبات شد.

حجت الاسلام ابراهیمی دبیر برگزاری دومین کنگره بین المللی غدیر در مازندران گفت: تاکنون ۱۹۰ مقاله علمی از کشور‌های مختلف در ۲۲ محور به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است.