فرمانده انتظامی شهرستان بافق از شناسایی و بازداشت ۲ متهمی خبر داد که در فضای مجازی اقدام به انتشار محتواهای مجرمانه میکردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ محمد یاوری گفت: مأموران پلیس فتای بافق در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت خلاف عفت و اخلاق عمومی افرادی در بستر فضای مجازی، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام رصدهای دقیق و بررسیهای فنی، این افراد را که با آیدیهای مختلف اقدام به انتشار مطالب غیرمجاز میکردند، شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی بافق تصریح کرد: متهمان پس از احضار، در بازجوییها به جرم خود اعتراف کرده و در نهایت با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.