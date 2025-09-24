نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه ۱۲ سد استان به دلیل نبود اعتبار نیمه کاره مانده است گفت: این استان برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند جهش بزرگ در حوزه آب و برق و تکمیل طرح‌های زیربنایی است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نماینده ولی فقیه در لرستان در دیدار عباس علی آبادی وزیر نیرو اظهار داشت: بر اساس بررسی‌ها، ۱۲ سد در استان نیازمند اعتبار برای مطالعات یا اخذ مجوز ماده ۲۳ هستند، اما نبود بودجه کافی سبب نیمه‌تمام ماندن آنها شده که این موضوع مردم را دچار مشکلاتی همچون عدم دسترسی به وام‌های بانکی و بلاتکلیفی زمین‌ها و مسکن در محدوده سد‌ها کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی ادامه داد: انتظار می‌رود با سفر وزیر نیرو و تخصیص منابع ملی، سدها، ایستگاه‌های پمپاژ و دیگر طرح‌های زیربنایی تکمیل شوند و زمینه تحولی بزرگ در استان فراهم آید که توجه به اشتغال نیرو‌های بومی در اجرای این طرح‌ها نیز ضروری می‌باشد.

وی به سد بختیاری به عنوان یک طرح ملی اشاره کرد و افزود: این سد در محدوده لرستان قرار دارد و هرچند بهره آن ملی است، اما در مراحل احداث و تجهیز باید توجه ویژه‌ای به استان شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد اضافه کرد: همچنین وعده اتمام سد معشوره طی چهار سال هنوز محقق نشده و این پروژه و طرح‌های مشابه در شهرستان‌های مختلف باید هرچه سریع‌تر تکمیل شوند.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی یادآور شد: خسارت‌های سیل سال ۱۳۹۸ هنوز جبران نشده و مردم همچنان از آثار آن رنج می‌برند همچنین تکمیل سد‌ها و شبکه‌های آبیاری می‌تواند مانع تکرار چنین خسارت‌هایی شود.

وی خطاب به وزیر نیرو گفت: تجربه موفق شما در مجموعه مپنا نشان می‌دهد توانایی ایجاد تحول در وزارت نیرو و به تبع آن در کشور وجود دار، چراکه همه فعالیت‌های کشور به نوعی به آب و برق وابسته است و می‌توان با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شرایط بهتری را رقم زد.

نماینده ولی فقیه در لرستان اضافه کرد: این استان طی سه دهه گذشته همواره در رتبه‌های اول تا سوم بیکاری و تورم قرار داشته که این روند بنیان خانواده‌ها را تضعیف کرده است، به گونه‌ای که هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد و حدود ۴۰ هزار نفر نیز تحت حمایت بهزیستی هستند.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با تأکید بر ضرورت تزریق به موقع اعتبارات ملی به طرح‌های عمرانی و زیربنایی استان تصریح کرد: محاسبات هیات‌های کارشناسی نشان می‌دهد با تکمیل شبکه‌های آبیاری و رساندن آب به اراضی کشاورزی، ثروت کشاورزان می‌تواند تا سه برابر افزایش یابد.

وی با اشاره به جایگاه لرستان در رتبه چهارم یا پنجم بارش کشور گفت: علی‌رغم این ظرفیت، به دلیل نبود سد‌های مخزنی و شبکه‌های آبیاری، بهره‌برداری مطلوبی از این نعمت خدادادی نمی‌شود و حتی در برخی شهر‌ها مانند خرم‌آباد آب شرب پایدار وجود ندارد و با نخستین بارش، آب شرب مردم گل‌آلود می‌شود.

وی همچنین با اشاره ناترازی‌های اخیر حوزه آب و برق ادامه داد: مراجعات زیادی درباره افزایش غیرمتعارف قبوض آب و برق می‌شود که تعیین آن در اختیار استان نیست و در سطح ملی تصمیم‌گیری می‌شود.

امام جمعه خرم‌آباد ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت نیرو و اقدامات انجام‌شده در نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد تأکید کرد: امیدواریم با تدبیر و مدیریت وزیر نیرو و همراهی نمایندگان و استاندار، گره‌های موجود در حوزه آب و برق لرستان گشوده شود.