البرز، میزبان مسابقات پرورش اندام قهرمانی ایران
مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) گرامیداشت «شهدای اقتدار، ایران قهرمان» به میزبانی استان البرز برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور در ردههای سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان) گرامیداشت «شهدای اقتدار، ایران قهرمان»، برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ عربستان ۸ تا ۱۱ مهر به میزبانی استان البرز در کرج برگزار خواهد شد.
هر ورزشکار مجاز به شرکت در یک رشته است. همچنین هر ورزشکار در صورت داشتن شرایط سنی، میتواند در دو رده سنی یک رشته رقابت کند.
بر اساس اعلام فدراسیون، جدول زمانبندی این مسابقات به شرح زیر است:
۸ مهر: پذیرش، وزنکشی و قدکشی همه رشتهها و برگزاری کنگره فنی مربیان و داوران
۹ مهر: آغاز مسابقات ردههای سنی نوجوانان و جوانان و پیشکسوتان همه رشتهها
۱۰ مهر: آغاز رقابتهای فیزیک، فیزیک کلاسیک، ماسکولار و گیمز کلاسیک بزرگسالان
۱۱ مهرماه: آغاز رقابتهای بادی کلاسیک و بادی بیلدینگ بزرگسالان و اهدا جام قهرمانی