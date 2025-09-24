رییس سازمان امور اجتماعی کشور در حاشیه سفر به قم و بازدید از طرح‌های محله محوری گفت: این طرح در قم پیشرفت خوبی داشته است و می‌تواند الگویی برای کل کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید محمد بطحایی، رییس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به موفقیت طرح محله‌محوری در قم، گفت: «این طرح با مشارکت مردمی به عنوان یک نهاد اجتماعی توانسته تجربه‌ای زیسته و قابل تعمیم به دیگر استان‌ها ارائه دهد.»

وی افزود: برنامه جامع مقابله با آسیب‌های اجتماعی قم، شامل محور‌های خودکشی، طلاق و اعتیاد، با تأیید استانداری در حال نهایی شدن است و در نیمه دوم سال با تأمین منابع از سوی شورای اجتماعی کشور اجرایی خواهد شد.

بطحایی تأکید کرد که هیچ محدودیتی برای اجرای طرح‌های اجتماعی در قم وجود ندارد و اعتبار قابل توجهی برای این حوزه در دستور تصویب قرار دارد.

وی همچنین وضعیت اجتماعی قم را «متناسب و بهتر از بسیاری استان‌ها» دانست، اما مهاجرت، اعتیاد و خشونت را از اولویت‌های برنامه‌ریزی استان عنوان کرد.

در همین راستا، استاندار قم نیز از استقرار مشاوران و روان‌شناسان در مساجد و محلات برای آموزش مهارت‌های خانوادگی خبر داد و گفت: «مدارس و بازار نیز در اولویت کاری شورای اجتماعی استان قرار دارند و برای رسیدگی به آنها، درخواست‌هایی به شورای اجتماعی کشور ارسال شده است.»