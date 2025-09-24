مهر ماندگار
آغاز سال تحصیلی با یاد شهدای فراجا و حضور فرمانده انتظامی در کنار فرزند شهید
یاد پدران آسمانی، در اولین روز مدرسه، با حضور فرمانده انتظامی استان زنده شد؛ همراهی که به فرزند شهید مهدی محمدینسب، صلابت بخشید.
در یک اقدام معنوی و بهیادماندنی، سال تحصیلی جدید در قزوین با حضور پرمهر فرمانده انتظامی استان، سردار طرهانی، در کنار فرزند شهید مهدی محمدینسب آغاز شد. این مراسم که با نواختن زنگ مهر و مقاومت همراه بود، یادآور ایثار و استقامت شهدا و مسئولیت همگان در ساختن فردایی روشنتر است.
سردار طرهانی با حضور خود در کنار فرزند شهید محمدینسب، ضمن ابراز همدردی و همراهی، به دانشآموزان و خانوادههای شهدا اطمینان خاطر داد که همواره در کنار آنها خواهند بود و از هیچ تلاشی برای رفع دلتنگیهایشان فروگذار نخواهند کرد.
این مراسم به یاد شهید مهدی محمدینسب، از جان برکفان فراجا که تیرماه سال ۱۴۰۱ در درگیری با اشرار در استان کردستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد، برگزار شد.