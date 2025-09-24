به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمود فاطمی عقدا رییس پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک دانشگاه خوارزمی گفت: تعدادی سنگ ریزه و غیر ثابت در قسمت بالای تخته سنگ ورودی الف غار وجود دارد که برای جلوگیری از هرگونه حادثه‌ای باید جابه جا شود.

او اضافه کرد: درخصوص خود تخته سنگ هم بعد از مراحل تحقیقاتی و دانشگاهی بهترین تصمیم را اتخاذ می‌کنیم شاید نیاز به حذف نباشد و بتوانیم از روش‌های جایگزین و پایدار کردن آن برای حل مشکل ورودی غار سهولان اقدام کنیم.

حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی هم گفت: با حضور بازدید میدانی کارشناسان و مسئولان می‌توان گفت در مراحل پایانی کار قرار داریم و البته بعد از برسی‌های دقیق و اتخاذ تصمیم درست اقدام به حل مشکل ورودی غار خواهیم کرد هم اکنون در مراحل پایانی انجام تحقیقات و مراحل کارشناسی قرار داریم.

طرح حفاظت و بهره برداری پایدار به غیر از غار سهولان در غار‌های دیگر کشور هم اجرا می‌شود. معصومه غفاری شهیر دبیر کارگروه غارشناسی کشورهم گفت: تاکنون ۴۷ طرح تعیین درجه حفاظتی برای غار‌ها انجام شده و امسال هم در تلاش هستیم تا برای ۸۵ غار تحت نظارت و مدیریت این امر را انجام دهیم.

ایمان هادی مسئول واحد طبیعت گردی سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم گفت: نورپردازی و پایدار سازی دو امر مهمی است که باید برای این غار انجام شود ما به دنبال توسعه اکوتوریسم در مناطق چهارگانه هستیم یعنی در تلاشیم که در غار سهولان را یک الگوی طبیعت گردی پایدار تعریف کنیم و با این امر هم جوامع محلی را درگیر کنیم هم به بهره مندی پایدار برسیم قبل از اینکه آسیب جدی به این غار برسد.

نشست با مسئولان شهرستانی برای اجرای بهتر این طرح‌ها و تجلیل از نونهالان محلی به عنوان فعالان محیط زیست از دیگر برنامه‌های روز ملی غار پاک در مهاباد بود.