معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون با نمونه گیری بیش از ۵۰۰ تن، ۳۹ مورد مثبت تب دنگی در شهرهای بندرعباس، بندرلنگه و سیریک گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، یحیی میرزاده در کارگروه بهسازی و مقابله با پشه ائدس افزود: از این شمار ۳۷ مورد مثبت در شهر بندرعباس بود و تاکنون هیچ گونه مرگ و میر ناشی از بیماری تب دنگی در استان گزارش نشده است.
وی گفت: برای پیشگیری از بیماری تب دنگی، دویست تن در ۲۵ گروه از دستگاههای اجرایی استان، پاکسازی محیطهای آلوده را بر عهده دارند.
میرزاده هشدار داد: پشه آئدس ناقل تب دنگی است و تنها راه مؤثر مقابله با آن، حذف محلهای تخمریزی این پشه مانند آبهای راکد کولرهای آبی، زیرگلدانها، لاستیکهای فرسوده و چالههای آسانسور است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: پشه آئدس در روز خونخواری میکند و بیشترین زمان گزش آن صبح زود و هنگام غروب خورشید است.
میرزاده افزود: تب دنگی با تماس مستقیم یا تنفس منتقل نمیشود و تنها راه انتقال آن، نیش پشه آلوده است.
وی به شهروندان توصیه کرد: در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوشهای پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.
پارسال ۳۵ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.
تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.