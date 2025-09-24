معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون با نمونه گیری بیش از ۵۰۰ تن، ۳۹ مورد مثبت تب دنگی در شهر‌های بندرعباس، بندرلنگه و سیریک گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، یحیی میرزاده در کارگروه بهسازی و مقابله با پشه ائدس افزود: از این شمار ۳۷ مورد مثبت در شهر بندرعباس بود و تاکنون هیچ گونه مرگ و میر ناشی از بیماری تب دنگی در استان گزارش نشده است.

وی گفت: برای پیشگیری از بیماری تب دنگی، دویست تن در ۲۵ گروه از دستگاه‌های اجرایی استان، پاکسازی محیط‌های آلوده را بر عهده دارند.

میرزاده هشدار داد: پشه آئدس ناقل تب دنگی است و تنها راه مؤثر مقابله با آن، حذف محل‌های تخم‌ریزی این پشه مانند آب‌های راکد کولر‌های آبی، زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده و چاله‌های آسانسور است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: پشه آئدس در روز خونخواری می‌کند و بیشترین زمان گزش آن صبح زود و هنگام غروب خورشید است.

میرزاده افزود: تب دنگی با تماس مستقیم یا تنفس منتقل نمی‌شود و تنها راه انتقال آن، نیش پشه آلوده است.

وی به شهروندان توصیه کرد: در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوش‌های پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.

پارسال ۳۵ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.

تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.