شهید مهدی شرع پسند، رزمنده و فرمانده دلیر اهل کرج که فرماندهی نخستین گروه اعزامی از کرج را در دست گرفت، از ستون های اتکای عملیات بیت المقدس بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ در هفته گرامیداشت دفاع مقدس قرار داریم. هفته ای که فرصت مناسبی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام است. یادی کنیم از شهید مهدی شرع پسند، رزمنده و فرمانده دلیر اهل کرج که فرماندهیِ نخستین گروه اعزامی از کرج را در دست گرفت، از ستون های اتکای عمیات بیت المقدس بود و در علمیات آزاد سازی خرمشهر نقش مهمی ایفا کرد.