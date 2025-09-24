وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تشییع میلیونی شهید سیدحسن نصرالله را نقطه عطفی در تاریخ مقاومت دانست و آن را جلوه‌ای از عزت شیعه و استمرار مسیر امام موسی صدر توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم رونمایی از کتاب «خسوف در بیروت» اظهار داشت: تشییع باشکوه شهید سیدحسن نصرالله، نقطه عطفی در تاریخ معاصر لبنان و جریان مقاومت بود؛ رخدادی که ترکیبی از حزن و حماسه را به نمایش گذاشت.

صالحی با اشاره به نقش تاریخی امام موسی صدر و شهید نصرالله در بازآفرینی هویت شیعیان لبنان افزود: پیش از حضور امام موسی صدر، شیعیان لبنان در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی به سر می‌بردند؛ اما با ورود او و تداوم مسیرش توسط شهید نصرالله، جایگاه شیعیان در لبنان تغییر یافت.

وزیر ارشاد مسئله فلسطین را محور اصلی اندیشه و عمل این دو شخصیت برجسته دانست و تأکید کرد: مسئله فلسطین هم برای امام موسی صدر و هم برای شهید سیدحسن نصرالله محور اصلی بود. هر دو با نگاه دینی و انسانی بر ضرورت مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی پای فشردند و این مسیر را میراثی برای جهان اسلام قرار دادند.

او همچنین به تلاش‌های نصرالله و صدر برای حفظ وحدت در لبنان اشاره کرد و گفت: ویژگی سوم این دو رهبر، تلاش برای وحدت و جلوگیری از جنگ‌های داخلی در لبنان بود.

صالحی در ادامه افزود: شهید نصرالله همانند امام موسی صدر با رویکردی همگرایانه، مانع از بروز شکاف‌های داخلی شد و توانست نقش مهمی در ثبات لبنان ایفا کند.

وزیر ارشاد در پایان، با تأکید بر اهمیت ثبت و انتقال روایت زندگی و شهادت سیدحسن نصرالله به نسل‌های آینده خاطرنشان کرد: این روایت‌ها باید به گونه‌ای تدوین و عرضه شوند که الهام‌بخش جوانان در مسیر مقاومت و آزادی‌خواهی باقی بمانند.